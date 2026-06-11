Μικρό κορίτσι κρεμόταν από παράθυρο 2ου ορόφου στο Λονδίνο – Σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Ίλφορντ του ανατολικού Λονδίνου, όταν ένα μικρό κορίτσι βρέθηκε να κρέμεται από το περβάζι παραθύρου στον δεύτερο όροφο κτιρίου πάνω από ενεχυροδανειστήριο.

Το παιδί, ντυμένο στα ροζ, κατάφερε να κρατηθεί από το περβάζι για περίπου εννέα λεπτά, ενώ δεκάδες έντρομοι περαστικοί και κάτοικοι παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη του περιστατικού. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι είχε βγει από ανοιχτό παράθυρο του διαμερίσματος και βρέθηκε να αιωρείται σε μεγάλο ύψος, αδυνατώντας να επιστρέψει με ασφάλεια στο εσωτερικό του κτιρίου.

Καθώς η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο επικίνδυνη, κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να βοηθήσουν. Μια γυναίκα από το διαμέρισμα του κάτω ορόφου επιχείρησε να βγει από το παράθυρό της για να πλησιάσει το παιδί, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος της έδινε οδηγίες φωνάζοντας.

Την κρίσιμη στιγμή, ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου και ένας άνδρας που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσαν κάτω από το σημείο όπου κρεμόταν το κορίτσι. Με τα χέρια απλωμένα, περίμεναν να το συγκρατήσουν σε περίπτωση πτώσης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το παιδί έχασε τη λαβή του και έπεσε προς τα κάτω. Ο αστυνομικός και ο πολίτης κατάφεραν να το πιάσουν εγκαίρως, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία. Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ανακουφισμένο από την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης διάσωσης.

Εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο στις 3:23 το μεσημέρι, έπειτα από αναφορές για παιδί που βρισκόταν σε επικίνδυνη θέση σε περβάζι παραθύρου. Μέχρι τις 3:32 μ.μ., το κορίτσι είχε μεταφερθεί με ασφάλεια και δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Μετά τη διάσωσή του, το παιδί οδηγήθηκε πίσω στο διαμέρισμα μέσω του παραθύρου. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες επίβλεψης και την ασφάλεια του ανήλικου.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ηλικία του παιδιού ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκτός του παραθύρου.

Πηγή: Daily Mail