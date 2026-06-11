Τουρκία: Η ομάδα του Οζγκιούρ Οζέλ παραιτήθηκε από την κεντρική επιτροπή του CHP

Η ομάδα του Οζγκιούρ Οζέλ, του καθαιρεθέντα ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, παραιτήθηκε από την κεντρική επιτροπή του κόμματος, ανακοίνωσε το γραφείο του διευκρινίζοντας ότι η κίνηση ανοίγει τον δρόμο για την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου με στόχο την επανεκλογή προέδρου του CHP.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μία ημέρα αφού ο διορισμένος από τουρκικό δικαστήριο πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ζήτησε την απομάκρυνση εννέα μελών της κεντρικής επιτροπής που είναι πιστά στον Οζέλ.

Το γραφείο του Οζγκιούρ Οζέλ διευκρίνισε ότι 28 μέλη της 57μελούς της κεντρικής επιτροπής του CHP έχουν παραιτηθεί, προκαλώντας την διάλυσή της και την υποχρεωτική σύγκληση συνεδρίου εντός 45 ημερών.