Κριμαία: Στερεύουν τα καύσιμα μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Σημαντικές ελλείψεις βενζίνης καταγράφηκαν σήμερα στα πρατήρια καυσίμων της Κριμαίας, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το Reuters, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των γραμμών ανεφοδιασμού της χερσονήσου που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Κάτοικος της Σεβαστούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της Κριμαίας, ανέφερε στο πρακτορείο ότι τα περισσότερα πρατήρια έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους, ενώ ακόμη και το σύστημα διανομής καυσίμων με δελτίο, που εφαρμόζεται τις τελευταίες εβδομάδες, δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Γεβπατόρια, όπου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στο μοναδικό πρατήριο που παρέμενε σε λειτουργία.

Οι ελλείψεις αποδίδονται στα συνεχιζόμενα ουκρανικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των οδών ανεφοδιασμού της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Εκτός από τα καύσιμα, προβλήματα καταγράφονται και στην επάρκεια ορισμένων βασικών αγαθών.

Ο φιλορώσος κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάεφ, δήλωσε χθες ότι η εφαρμογή του συστήματος διανομής βενζίνης με δελτίο καθυστερεί, καθώς τα φορτηγά μεταφοράς αδυνατούν να φτάσουν στην πόλη λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στις οδούς ανεφοδιασμού.

Η μεταφορά καυσίμων προς την Κριμαία πραγματοποιείται κυρίως μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που διέρχονται από κατεχόμενες περιοχές στα βόρεια της χερσονήσου. Ωστόσο, οι διαδρομές αυτές αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες εξαιτίας των επιθέσεων με drones.

Μέχρι πρόσφατα, μέρος των προμηθειών έφθανε στην Κριμαία μέσω φορτηγίδων που κατέληγαν στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Φεοντοσία. Η συγκεκριμένη οδός ανεφοδιασμού διακόπηκε μετά από ουκρανικό πλήγμα στις εγκαταστάσεις τον περασμένο Απρίλιο.

Παράλληλα, στη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικά drones προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές στη Σεβαστούπολη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες υποστήριξαν ότι καταρρίφθηκαν συνολικά 33 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης του κατεχόμενου τμήματος της περιφέρειας της Χερσώνας ανέφερε ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρες στην περιοχή, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στη νότια Ρωσία, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, η οποία τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο.