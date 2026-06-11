Νέα εχθροπραξίες ΗΠΑ – Ιράν

Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν με τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να προχωρήσει σε συμφωνία αλλά δεν το έκανε…

Το Ιράν απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ κάνει λόγο για “μυστική επιχείρηση” στα Στενά του Ορμούζ.