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Νέα εχθροπραξίες ΗΠΑ – Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ
11/06/2026 15:58

Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν με τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να προχωρήσει σε συμφωνία αλλά δεν το έκανε…

Το Ιράν απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ κάνει λόγο για “μυστική επιχείρηση” στα Στενά του Ορμούζ.

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