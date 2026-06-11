Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι

Σε πολιτική κρίση εξελίσσεται η αιφνίδια παραίτηση του υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Χίλι αποχώρησε καταγγέλλοντας ανεπαρκή χρηματοδότηση και διαφωνώντας με τον σχεδιασμό των αμυντικών δαπανών.

Σε επιστολή παραίτησης προς τον πρωθυπουργό, ο Χίλι φέρεται να εκφράζει την έντονη διαφωνία του με το υπουργείο Οικονομικών και την Ντάουνινγκ Στριτ, υποστηρίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες διεθνείς απειλές και να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η παραίτηση έρχεται έπειτα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των βρετανικών υπουργείων ‘Άμυνας και Οικονομικών για το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων, η δημοσίευση του οποίου είχε καθυστερήσει επανειλημμένα λόγω διαφωνιών για τη χρηματοδότησή του.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χίλι θεωρούσε ότι οι προβλεπόμενοι πόροι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, τις σχέσεις με τη Ρωσία να παραμένουν τεταμένες και το ΝΑΤΟ να ζητά από τα κράτη-μέλη μεγαλύτερες αμυντικές επενδύσεις.

Η αποχώρησή του αποτελεί το πρώτο μείζον πλήγμα για την κυβέρνηση Στάρμερ σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών και αναμένεται να πυροδοτήσει νέα πολιτική αντιπαράθεση για το κατά πόσο η Βρετανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας.

Ο Τζον Χίλι είχε αναλάβει το υπουργείο ‘Άμυνας μετά την εκλογική νίκη των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024 και θεωρούνταν μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες της κυβέρνησης σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα διαδεχθεί τον Τζον Χίλι, ενώ αναμένεται σχετική ανακοίνωση από τον Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια της ημέρας.