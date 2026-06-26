Μάχη με τον χρόνο στη Βενεζουέλα

Συγκλονίζουν οι δραματικές εικόνες που έρχονται στο φως από την μάχη των σωστικών συνεργείων να διασώσουν επιζώντες μέσα από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο σεισμός στη Βενεζουέλα, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται στις 50 χιλιάδες. Μέσα στο χάος και την καταστροφή πάντως υπάρχουν και κάποιες στιγμές ελπίδας και χαράς όπως η γέννα μιας γυναίκας πάνω στα χαλάσματα αλλά και η διάσωση ενός Μωρού.