LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (Ε)

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (Ε)

22:00
ALPHA NEWS

Μάχη με τον χρόνο στη Βενεζουέλα

ΔΙΕΘΝΗ
26/06/2026 19:54

Συγκλονίζουν οι δραματικές  εικόνες που έρχονται στο φως από την μάχη των σωστικών συνεργείων να διασώσουν επιζώντες μέσα από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο σεισμός στη Βενεζουέλα, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται στις 50 χιλιάδες. Μέσα στο χάος και την καταστροφή πάντως υπάρχουν και κάποιες στιγμές ελπίδας  και χαράς όπως η γέννα μιας γυναίκας πάνω στα χαλάσματα αλλά και η διάσωση ενός Μωρού.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης