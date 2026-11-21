Μάχη δόθηκε για την σύλληψη του διαβόητου «Τσάπο Ισίδρο»στο Μεξικό
Ελικόπτερα των μεξικανικών Αρχών άνοιξαν πυρ κατά ενόπλων για να καταφέρουν να συλλάβουν τον κακοποιό.
Ο φερόμενος ως αρχηγός ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την πολιτεία Σιναλόα, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα με τους 10 πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής μετά από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς, με τη συνδρομή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Η σύλληψή του προκάλεσε εκτεταμένα επεισόδια στην πόλη Γκουασάβε, όπου ένοπλοι συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας.
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