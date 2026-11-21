Οι ειδικές δυνάμεις έδωσαν ΄΄μάχη΄΄ για να συλλάβουν τον διαβόητο κακοποιό

Οι ειδικές δυνάμεις έδωσαν ΄΄μάχη΄΄ για να συλλάβουν τον διαβόητο κακοποιό AP Photo/Fernando Llano

Ελικόπτερα των μεξικανικών Αρχών άνοιξαν πυρ κατά ενόπλων για να καταφέρουν να συλλάβουν τον κακοποιό.

Ο φερόμενος ως αρχηγός ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την πολιτεία Σιναλόα, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα με τους 10 πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής μετά από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς, με τη συνδρομή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η σύλληψή του προκάλεσε εκτεταμένα επεισόδια στην πόλη Γκουασάβε, όπου ένοπλοι συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας.