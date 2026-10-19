Μ. Ρούμπιο: Σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, αξίζει έναν ισχυρό πρέσβη
Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και στην περιφερειακή ασφάλεια και το ΝΑΤΟ, τόνισε σε συνέντευξή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Μάλιστα αναφέρθηκε και στην αλλαγή ηγεσίας στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, λέγοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν πρέσβη με απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ.
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