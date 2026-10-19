Γαλλία: Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιβολή μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας

Στη λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων προχωρά η γαλλική κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνύ να ανακοινώνει ότι δόθηκε εντολή στους περιφερειάρχες της χώρας για την εφαρμογή στοχευμένων απαγορεύσεων κυκλοφορίας από σήμερα το βράδυ.

Τα μέτρα, τα οποία θα έχουν μερικό ή τοπικά περιορισμένο χαρακτήρα, κρίθηκαν αναγκαία για τη θωράκιση των εμπορικών καταστημάτων, στον απόηχο των σφοδρών επεισοδίων και των σκηνών χάους που εκτυλίχθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής σύσκεψης για τη διαχείριση της κρίσης, διευκρίνισε ότι ο ακριβής χάρτης με τις περιοχές όπου θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις θα δημοσιοποιηθεί το απόγευμα, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους κατά τόπους δημάρχους.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ο κ. Λεκορνύ σημείωσε ότι η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει στο τραπέζι εάν κριθεί σκόπιμο, ωστόσο στην παρούσα φάση η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας αξιολογείται ως το πλέον ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μέτρο.