Λίβανος: Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον οχημάτων

Ο στρατός του Ισραήλ στοχοθέτησε σήμερα τρία αυτοκίνητα νότια της Βηρυτού, εκ των οποίων δύο σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι, ενώ διεξήγαγε πλήγματα και στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από τα πλήγματα αυτά τα οποία σημειώθηκαν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Δύο οχήματα στοχοθετήθηκαν την ώρα που βρίσκονταν σε έναν ιδιαίτερα πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο ο οποίος συνδέει τη Βηρυτό με το νότιο τμήμα της χώρας, ενώ ένα τρίτο βρισκόταν σε άλλο δρόμο στην ίδια περιοχή, διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Φωτογράφος του AFP είδε ένα απανθρακωμένο όχημα στη μέση του αυτοκινητόδρομου και διασώστες να μεταφέρουν ένα πτώμα.

Το Σάββατο δύο αντίστοιχα πλήγματα είχαν στόχο δύο οχήματα στον ίδιο αυτοκινητόδρομο, στο ίδιο σημείο.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τον Λίβανο, παρά την εκεχειρία, λέγοντας ότι στοχοθετεί τη Χεζμπολάχ.

Χθες Τρίτη 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Αυτοί προστίθενται στους 380 ανθρώπους που έχουν ήδη σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Νέα εντολή εκκένωσης

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέα εντολή εκκένωσης που αφορούσε έξι χωριά στην περιοχή της Τύρου ενόψει νέων πληγμάτων.

«Ο τσαχάλ (σ.σ ισραηλινός στρατός) άρχισε να πλήττει τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός λίγες ώρες αργότερα.

Το ANI έκανε λόγο για πολλά πλήγματα εναντίον χωριών και δύο οχημάτων στην περιοχή της Τύρου, ενώ ανταποκριτής του AFP είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από περιοχή κοντά στη Μπουρζ αλ Σεμάλι.

Στο μεταξύ Λίβανος και Ισραήλ αναμένεται να συμμετάσχουν αύριο Πέμπτη στην Ουάσινγκτον σε έναν τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Η Χεζμπολάχ, που εξακολουθεί να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που βρίσκονται στον νότιο Λίβανο, είναι αντίθετη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Χθες ο επικεφαλής της Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε ότι «θα μετατρέψουμε τη μάχη σε κόλαση για το Ισραήλ».

Από τις 2 Μαρτίου, που η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, τουλάχιστον 2.882 άνθρωποι – ανάμεσά τους 200 παιδιά—έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ