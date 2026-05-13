Η πριγκίπισσα Κέιτ επισκέπτεται την Ιταλία

Η πριγκίπισσα Κέιτ, της οποίας ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, ξεκινά σήμερα διήμερη επίσκεψη στην Ιταλία, η οποία επικεντρώνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία–το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό από τα τέλη του 2022.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Ουίλιαμ, θα φτάσει στην πόλη Ρέτζο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, σήμερα το μεσημέρι.

Η πόλη Ρέτζο Εμίλια έχει δώσει το όνομά της στην ομώνυμη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε παιδί είναι, από τη φύση του, δημιουργικό και έξυπνο.

