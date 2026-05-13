Στενά του Ορμούζ: Η Αυστραλία δηλώνει έτοιμη να μετάσχει στην “ουδέτερη και ειρηνική” αποστολή που προτείνουν Γαλλία και Βρετανία

Η Αυστραλία είναι έτοιμη να μετάσχει στην «ουδέτερη και ειρηνική» αποστολή που πρότειναν η Γαλλία και η Βρετανία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ρίτσαρντ Μάρλς.

«Η Αυστραλία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια ανεξάρτητη και αυστηρώς αμυντική πολυεθνή στρατιωτική αποστολή, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, όταν αυτή υλοποιηθεί», ανέφερε ο Μαρλς σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Η Καμπέρα θα θέσει στη διάθεση της αποστολής αυτής ένα αεροσκάφος επιτήρησης Wedgetail E-7A, το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή για την προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από επιθέσεις ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), διευκρίνισε ο Μαρλς ύστερα από τηλεδιάσκεψη για το θέμα αυτό με τους ομολόγους του περίπου σαράντα χωρών.

Η πολυεθνής αυτή στρατιωτική αποστολή θα έχει στόχο να συμπληρώσει τις διπλωματικές προσπάθειες και τα μέτρα αποκλιμάκωσης, «καταδεικνύοντας» παράλληλα «μια συγκεκριμένη δέσμευση υπέρ της ασφάλειας του διεθνούς εμπορίου», πρόσθεσε ο Αυστραλός υπουργός.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε προσεχή «πρωτοβουλία στον ΟΗΕ» προκειμένου να προταθεί ένα «πλαίσιο» γι’ αυτήν τη μελλοντική αποστολή, η οποία έχει στόχο να ξεκινήσει όταν το Ιράν και οι ΗΠΑ αποδεχθούν να άρουν τους αποκλεισμούς τους αντιστοίχως και σε συντονισμό με αυτές τις δύο χώρες.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ