Γαλλία: Προληπτικά μέτρα κατά του χανταϊού λαμβάνουν οι υγειονομικές αρχές

Με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να βεβαιώνει ότι η κατάσταση αναφορικά με τον χανταϊό βρίσκεται «υπό έλεγχο» και την κυβέρνηση να δηλώνει ότι «δεν έχει καμία ένδειξη» για «ευρεία κυκλοφορία» του ιού στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές της χώρας βρίσκονται σε εγρήγορση και προσανατολίζονται προς την λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο εξάπλωσης του ιού. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε από την Αφρική, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ότι δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας, καθώς η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει «εξαιρετικά αυστηρά πρωτόκολλα» σε συνεννόηση με «τους καλύτερους ειδικούς».

Η γαλλική κυβέρνηση «δεν έχει καμία ένδειξη» για «ευρεία κυκλοφορία» του ιού στη Γαλλία, δήλωσε χθες, Τρίτη, η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα συναντηθεί σήμερα με μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης και θα επικοινωνήσει στη συνέχεια με άλλους Ευρωπαίους υπουργούς Υγείας. Από τους πέντε Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «σε αυτό το στάδιο, τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους και τα σχετικά τεστ έχουν βγει αρνητικά», είπε η Γαλλίδα υπουργός, πλην όμως συνέχισε λέγοντας ότι «μια ασθενής που βρέθηκε θετική στον ιό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Παρίσι».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παρακολούθησης των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με φορείς του ιού, η υπουργός ανέφερε ότι συνολικά έχουν εντοπιστεί 22 κρούσματα επαφής στη Γαλλία. «Όλα έχουν επικοινωνήσει, έχουν εξεταστεί, νοσηλευτεί ή νοσηλεύονται και βρίσκονται υπό αυστηρή παρακολούθηση της υγείας τους», συνέχισε η Υπουργός Υγείας. Σημείωσε επίσης ότι οκτώ Γάλλοι πολίτες, που πέταξαν από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου με τον άρρωστο Ολλανδό επιβάτη, ο οποίος πέθανε λίγο αργότερα, έχουν «εντοπιστεί, εξεταστεί και νοσηλεύονται επί του παρόντος», διευκρινίζοντας ότι «είναι διαφόρων ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών».

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ