ΔΙΕΘΝΗ
13/05/2026 12:28
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 286 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 286 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν τη νύκτα πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

Στη νότια περιφέρεια του Κρασνοντάρ, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε βιομηχανική εγκατάσταση προκαλώντας πυρκαγιά, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

