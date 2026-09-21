Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, την πρώτη θέση που πήρε στις χθεσινές εκλογές, στο βορειοανατολικό γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός, ότι το Βερολίνο δεν αγοράζει πλέον φθηνό ρωσικό αέριο και επιλέγει να αγοράζει αντ’ αυτού ακριβή ενέργεια από τις ΗΠΑ, ενώ δείχνει επίσης πως «ένα μέρος των Γερμανών» αναζητεί μια «εναλλακτική επιλογή» στην υφιστάμενη εξουσία ώστε «να βελτιώσει την κατάστασή του».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε ερώτηση για τις χθεσινές εκλογές στη Γερμανία, δήλωσε, ότι: «Διαπιστώνουμε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός, ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φθηνό ρωσικό αέριο (σ.σ.: μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022) για να στραφεί προς το πολύ ακριβότερο αέριο (…) που προέρχεται από άλλες χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες».