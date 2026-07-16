Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης παρουσιάζεται στις εχθροπραξίες των ΗΠΑ και του Ιράν, έπειτα από μια εβδομάδα ανταλλαγών πληγμάτων, που συνεχίζονται, με τα μέρη να κομματιάζουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο και να επιβάλλουν αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Με δυο κύματα βομβαρδισμών στις ιρανικές ακτές οι Αμερικανοί «εξουδετέρωσαν» κενό φορτίου δεξαμενόπλοιο όταν αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, την επομένη της επανεπιλογής του.

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, για πρώτη φορά αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, κι ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο βόρειο και στο δυτικό Ιράν, χωρίς να αναφερθούν σε θύματα μέχρι στιγμής.

Το Ιράν από την άλλη, που ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε πως η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας αυτή θα παραμείνει κλειστή ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθέσεις».

Και συνέχισε να στοχοποιεί βάσεις κι εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε μοναρχίες της Μέσης Ανατολής, με την κατάσταση να υπονομεύει ολοένα περισσότερο τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αφέθηκε να φύγει από το Ιράν αμερικανίδα υπήκοος η οποία «κρατείτο παράνομα», κατ’ αυτόν, από το 2024, χαιρετίζοντας μέσω Truth Social την «χειρονομία καλής θέλησης» της Τεχεράνης.

Δικηγόρος ειδικευμένος σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Τζάρεντ Γκένσερ, ανέφερε ότι το πρόσωπο που επιτράπηκε να φύγει είναι «πελάτισσά» του, η Ντένα Καράρι, αμερικανοϊρανή υπήκοος που είχε «παγιδευτεί» στο Ιράν εξαιτίας «φτιαχτών» κατηγοριών για «συνεργασία με εχθρικό κράτος και κατασκοπεία».