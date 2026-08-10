Κολομβία: Στους 111 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τη δυτική Κολομβία.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η δόνηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί και είχε εστιακό βάθος περίπου 107 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού.

Ο σεισμός προκάλεσε καταστροφές σε πολλές πόλεις. Κτίρια κατέρρευσαν, ενώ άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια.

Στο Κάλι οι Αρχές ανέφεραν ότι 20 κτίρια κατέρρευσαν, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους. Στην Κίμπντο, πρωτεύουσα του Τσοκό, καταγράφηκαν επίσης τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και σε άλλες περιοχές της δυτικής Κολομβίας. Έξι αεροδρόμια ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές για πιθανές ζημιές.

Στη Μπογοτά, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Κάτοικοι βγήκαν από πολυκατοικίες και συγκεντρώθηκαν στους δρόμους, φοβούμενοι μετασεισμούς.

Μάχη για τους εγκλωβισμένους

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πλέον την απόλυτη προτεραιότητα. Συνεργεία αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε ότι μεταβαίνει στη Μπογοτά για να συντονίσει τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης και διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό τους.

Η δόνηση έγινε αισθητή και εκτός Κολομβίας, σε Ισημερινό, Παναμά και Βενεζουέλα.

Η νέα καταστροφή επαναφέρει στο προσκήνιο τον υψηλό σεισμικό κίνδυνο της περιοχής. Η Κολομβία βρίσκεται σε ζώνη έντονης σεισμικής δραστηριότητας, λόγω της αλληλεπίδρασης των τεκτονικών πλακών.

Την ίδια ώρα, χώρες του εξωτερικού έχουν δηλώσει έτοιμες να συνδράμουν την Κολομβία στην αντιμετώπιση της καταστροφής.