Σεισμός στην Κολομβία: Τουλάχιστον 132 νεκροί

Αγώνα δρόμου, κάνουν οι Αρχές στην Κολομβία, με τους διασώστες, να ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χτύπησε χθες τη χώρα.

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 132, και των τραυματιών στους 570, ενώ ο σεισμός, έχει αφήσει πίσω του, δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια.

Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε, τοπική ώρα χθες το πρωί, στο νομό Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού.

Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε τα ηνία της, πριν από τρεις ημέρες, κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο χθεσινός, πολύ ισχυρός σεισμός, έγινε αισθητός στον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα.

Οι συγκεκριμένες αυτές χώρες, βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο «δαχτυλίδι της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία είναι μια περιοχή, που δίνει εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.