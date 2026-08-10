Κλιμακώνεται η ένταση με Σαουδική Αραβία

Νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα στοχοθετώντας σαουδαραβικές συγκεντρώσεις στρατιωτικών, αποθήκες όπλων και πυρομαχικών

Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ δηλώνει ότι η συμφωνία της με το Ομάν προβλέπει περιορισμένη διέλευση των πλοίων.