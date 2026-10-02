Κίνα: Drones μεταφέρουν τη σοδειά από τα χωράφια

Νέα χρήση αποκτούν τα αγροτικά drones στην Κίνα, καθώς πλέον χρησιμοποιούνται και για τη μεταφορά της σοδειάς από δύσβατες περιοχές.

Ιδιαίτερα σε ορεινές εκτάσεις, όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι δύσκολη, τα drones μπορούν να μεταφέρουν γεωργικά προϊόντα από τα χωράφια προς τα χωριά.

Σε ορεινές περιοχές όπου οι καλλιέργειες βρίσκονται σε πλαγιές, τα drones βοηθούν στη μεταφορά της σοδειάς. Μπορούν να μεταφέρουν φορτία δεκάδων κιλών μέσα σε λίγα λεπτά, γλιτώνοντας στους αγρότες χρόνο και σημαντική σωματική προσπάθεια.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη και για άλλες αγροτικές εργασίες. Ψεκασμοί, σπορά, λίπανση και παρακολούθηση των καλλιεργειών είναι μερικές από τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το 2026, η χρήση των αγροτικών drones στην Κίνα επεκτείνεται και στη μεταφορά υλικών σε απότομες ή πλημμυρισμένες περιοχές.

Έτσι, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, η μεταφορά της αγροτικής παραγωγής γίνεται πλέον και από αέρος.