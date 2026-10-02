Γερμανία: Κατασχέθηκαν 33.000 δίσκοι με ναζιστική μουσική

Η γερμανική αστυνομία κατάσχεσε περίπου 33.000 ηχογραφήσεις, μεταξύ των οποίων CD, δίσκους βινυλίου και κασέτες.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε στόχο την αφαίρεση της ναζιστικής μουσικής σε διάφορα ομόσπονδα κρατίδια κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έρευνες και σε άλλες χώρες.

Η πλειοψηφία αυτών των ηχογραφήσεων βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγιναν προχθές στις κατοικίες των τεσσάρων κύριων υπόπτων, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εισαγγελείς και η αστυνομία του βορειοανατολικού κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας.

Επίσης κατασχέθηκαν περίπου 130 συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα και μνήμες USB, καθώς και περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 11.000 ευρώ βρέθηκαν σε μετρητά πάνω στους τέσσερις κύριους υπόπτους.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε μουσική που διαδίδει την: «εθνικοσοσιαλιστική, αντισημιτική, ρατσιστική και απάνθρωπη ιδεολογία».

Οι τέσσερεις ύποπτοι ηλικίας 55,52,48 και 43 ετών, φέρεται να ένωσαν τις δυνάμεις τους νωρίτερα από το 2020 με σκοπό να παράγουν και να διοχετεύουν στην αγορά CD και δίσκους βινυλίου με αυτό το περιεχόμενο. Επίσης κατηγορούνται ότι είναι μέλη ακροδεξιάς εγκληματικής οργάνωσης.

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε εργοστάσια στην Εσθονία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία, όπου υπάρχει η υποψία ότι δημιουργήθηκαν οι ηχογραφήσεις. Η σχετική ανακοίνωση των Αρχών πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν γνώριζαν τι πρεσβεύει η μουσική που παρήγαγαν.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη Γερμανία, με στόχο οκτώ ακόμη υπόπτους, στο πλαίσιο αδικημάτων ρητορικής μίσους που σχετίζονται με τις ηχογραφήσεις.

Οι εισαγγελείς και η αστυνομία δήλωσαν ότι οι έρευνες διεξήχθησαν με σκοπό τη διασαφήνιση των υφιστάμενων στοιχείων υπόνοιας και ότι δεν έγιναν συλλήψεις.