Αγία Πετρούπολη: Στάχτη ιστορικό αρχοντικό απέναντι από τον Άγιο Ισαάκ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το εχθές το βράδυ σε ιστορικό αρχοντικό στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης.

Το κτίριο βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ, απέναντι από τον ομώνυμο καθεδρικό ναό.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:00 και γρήγορα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του τετραώροφου κτιρίου. Η έκταση της φωτιάς έφτασε περίπου τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 165 πυροσβέστες με 37 οχήματα. Οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Εικόνες από το εσωτερικό δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές. Μέρος της στέγης κατέρρευσε, ενώ το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Πρόκειται για το αρχοντικό Μίλερ, που αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς περιφερειακής σημασίας. Το αρχικό κτίσμα ανάγεται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και ανακατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Το κτίριο δεν χρησιμοποιούνταν όταν ξέσπασε η φωτιά. Βρισκόταν σε διαδικασία προετοιμασίας για εκτεταμένη αποκατάσταση, με σχέδια για τη μετατροπή του σε κατοικίες.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο κτίριο.