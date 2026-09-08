Γιγάντιες κατασκευές και εκθαμβωτικά λουλούδια

Εντυπωσιακά άρματα, καλυμμένα με χιλιάδες λουλούδια, πλημμύρισαν τους δρόμους του χωριού Ζούντερτ στην Ολλανδία, που είναι γενέτειρα του διάσημου ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ, και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.

Η διοργάνωση αυτή, πραγματοποιήθηκε φέτος για 80ή φορά, και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση λουλουδιών στον κόσμο.

Για την κατασκευή των περίτεχνων αυτών δημιουργιών, εργάστηκαν επί πολλούς μήνες, είκοσι γειτονικές κοινότητες, που εντυπωσιάζουν με το μέγεθος, τη λεπτομέρεια και τη φαντασία τους.

Τα θέματα των αρμάτων περιλαμβάνουν πειρατές, σκηνές από τη φύση, καθώς και σχέδια εμπνευσμένα από τον Μεσαίωνα και την Ασία.

Κάθε άρμα διακοσμήθηκε με περίπου μισό εκατομμύριο άνθη ντάλιας, τα οποία τοποθετήθηκαν τις τελευταίες ημέρες πριν από την παρέλαση, από εθελοντές που εργάζονταν σε βάρδιες.

Η ιστορία της παρέλασης ξεκινά το 1936, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά προς τιμήν της βασίλισσας Βιλελμίνης. Η εκδήλωση διακόπηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όμως επέστρεψε το 1945 και έκτοτε εξελίσσεται από γενιά σε γενιά.