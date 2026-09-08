Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο- Τουλάχιστον δυο νεκροί

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, από τα νυχτερινά πλήγματα τα Ρωσίας, με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, σύμφωνα με πληροφορίες από τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Ωστόσο, λίγο πριν τις 06:45 το πρωί, σήμανε εκ νέου συναγερμός στην ουκρανική πρωτεύουσα, για νέα ρωσική επιδρομή.

Η Ρωσία, είχε αναστείλει για τρεις ημέρες, τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, λόγω του ταξιδιού των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.