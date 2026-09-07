Ο βασιλιάς Κάρολος επαναβεβαιώνει πως ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας

Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή μιας επιστολής προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους όπου επαναβεβαιώνει πως ο μικρότερος γιος του Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετέδωσαν σήμερα το BBC και άλλα βρετανικά ΜΜΕ.

«Εν ολίγοις, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς να σχολιάσουν σχετικά.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του επέστρεψαν στη Βρετανία στα τέλη του περασμένου μήνα, έξι χρόνια αφού απαρνήθηκαν τα βασιλικά καθήκοντά τους και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.