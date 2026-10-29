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Καππαδοκία: Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας- Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Τουλάχιστον 2 νεκροί και 1 τραυματίας
ΔΙΕΘΝΗ
29/10/2026 15:16
Καππαδοκία: Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας- Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Τουρκία: Κατέρρευσε καμινάδα της Νεράϊδας στην Καππαδοκία Χ/BPT

Σοκ επικρατεί στην Καππαδοκία της Τουρκίας, καθώς ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», φαίνεται να κατέρρευσε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τα τουρκικά μέσα, από την κατάρρευση φαίνεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Ωστόσο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους ή η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας.

Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη.

Το σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση είναι ιδιαίτερα τουριστικό.

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