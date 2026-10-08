Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάρρευση επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μάλτεπε.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Τα συνεργεία επιχειρούν μέσα στα συντρίμμια, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους διασώστες να ερευνούν τα ερείπια για σημεία ζωής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό και την απεγκλώβιση τυχόν εγκλωβισμένων.