Καταρράκτης που μοιάζει να πέφτει από τον ουρανό!

Ένα εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο στη Βραζιλία τραβά τα βλέμματα, με το νερό να μοιάζει σαν να πέφτει από τον ουρανό μέσα σε μια τεράστια σπηλιά.

Το βίντεο καταγράφηκε στη σπηλιά Casa de Pedra, στην περιοχή Ιποράνγκα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο. Οι εικόνες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η πρώτη ματιά δημιουργεί την εντύπωση ενός καταρράκτη που ξεκινά από τον ουρανό.

Στην πραγματικότητα, το νερό ρέει από ένα άνοιγμα ψηλά, κοντά στην είσοδο της σπηλιάς. Η γωνία λήψης κάνει τη ροή να μοιάζει με μια κάθετη υδάτινη στήλη που χάνεται στο βάθος.

Το φως που περνά από το τεράστιο άνοιγμα και πέφτει πάνω στα σταγονίδια δημιουργεί εντυπωσιακές αντανακλάσεις. Σε ορισμένες λήψεις, τα χρώματα θυμίζουν ουράνιο τόξο, ενισχύοντας την ασυνήθιστη εικόνα.

Η Casa de Pedra είναι γνωστή για το επιβλητικό φυσικό της άνοιγμα, που φτάνει περίπου τα 197 μέτρα σε ύψος. Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά τοπία της περιοχής, το οποίο αποκτά ακόμη πιο εντυπωσιακή όψη όταν συνδυάζονται η ροή του νερού και οι κατάλληλες συνθήκες φωτισμού.

Πηγή βίντεο//X (Twitter) /OrigenInfor