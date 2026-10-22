Αλβανία: Επεισόδια στη βουλή μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης

Οι συγκρούσεις από τους δρόμους των Τιράνων μεταφέρθηκαν μέσα στην αίθουσα της Βουλής, η οποία ξεκίνησε σε εξαιρετικά ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, γεμάτη φωνές και αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε πλήρως όταν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος προσπάθησαν να καταλάβουν το βήμα φωνάζοντας «ήρθε το τέλος», ενώ πέταξαν νερό και κατήγγειλαν το σώμα ως «εγκληματικό κοινοβούλιο». Μάλιστα, ανατράπηκαν έδρανα από την πλευρά των βουλευτών της αντιπολίτευσης, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της διαδικασίας.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, οι τόνοι ανέβηκαν ξανά. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με το ματωμένο δάχτυλό του μετά από καυγά με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, Φλαμούρ Νόκα. Στην ανάρτησή του τόνισε πως οι βίαιες πρακτικές του Σαλί Μπερίσα δεν πρόκειται να ανακόψουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Κινητοποιήσεις και μέτρα ασφαλείας

Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, οι βουλευτές είχαν φτάσει στο κτίριο του Κοινοβουλίου από νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη συγκέντρωση. Την ίδια ώρα, οι καθηγητές πανεπιστημίου συγκεντρώθηκαν για ακόμη μια μέρα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο. Εκεί, ο πρόεδρος του συνδικάτου τους, Σαντέρ Κοβάτσι, τους προέτρεψε να ενωθούν με τους φοιτητές και να διαδηλώσουν όλοι μαζί μπροστά από τη Βουλή.

Μήνυμα της Ευρώπης κατά της βίας

Την ίδια στιγμή, από το Μαυροβούνιο, όπου διεξάγεται η Διάσκεψη των Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Κατά την έναρξη των εργασιών, υπογράμμισε ότι η βία και ο διχασμός δεν έχουν θέση στην αντιμετώπιση των πολιτικών προβλημάτων. Παράλληλα, κάλεσε τις βαλκανικές χώρες να επιμείνουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να πετύχουν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.