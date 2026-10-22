Ρεκόρ τηλεθέασης για το τρέιλερ της νέας «Νάρνια»

Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew» σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέρουιγκ. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων WaveMetrix, το βίντεο συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 481,3 εκατομμυρίων προβολών μόλις μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την κυκλοφορία του.

Η πρωτοφανής αυτή ανταπόκριση του κοινού άφησε πίσω της άλλες μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες. Ενδεικτικά, το τρέιλερ της ταινίας ξεπέρασε σε επισκεψιμότητα τα αντίστοιχα των blockbusters «Barbie» (240 εκατ. προβολές), «Wonka» (237,2 εκατ. προβολές) και «The Super Mario Galaxy Movie» (281,6 εκατ. προβολές) deadline.com.

Η φρενίτιδα των θαυμαστών αποτυπώθηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να κυριαρχεί στις κορυφαίες τάσεις (trends) της πλατφόρμας X και να διατηρείται σταθερά στην πρώτη θέση των δημοφιλέστερων τρέιλερ του YouTube.

Μάλιστα, η μαζική εισροή χρηστών προκάλεσε προσωρινό τεχνικό πρόβλημα στην επίσημη ιστοσελίδα της ταινίας (NarniaFilm.com), η οποία «έπεσε» για μικρό χρονικό διάστημα λόγω της υπερβολικής κίνησης.

Αυτή η άκρως φιλόδοξη παραγωγή του Netflix αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου κλασικού βιβλίου φαντασίας του Κ. Σ. Λιούις, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1955.