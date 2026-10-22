ΗΠΑ: Νεκρό βρέφος από πυρά αστυνομικού μέσα σε αυτοκίνητο

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από τους πυροβολισμούς αστυνομικών σε αυτοκίνητο, στις 14 Ιουνίου, στην πόλη Σενατόμπια του Μισισιπή, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ενός έτους Κόεν Γουάιλι, ο οποίος βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα στο οποίο επέβαιναν η μητέρα του βρέφους και μία φίλη της, μετά από καταγγελία για κλοπή ενός πακέτου με πάνες.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί ανοίγουν πυρ

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να έχουν περικυκλώσει το αυτοκίνητο και να ζητούν από τις δύο γυναίκες να σταματήσουν.

Στη συνέχεια, η οδηγός επιχειρεί έναν ελιγμό προς την πλευρά των αστυνομικών. Εκείνοι ανοίγουν πυρ, με μία από τις σφαίρες να χτυπά θανάσιμα τον μικρό Κόεν.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, η μητέρα του βρέφους, Βελεσίγια Γουάιλι, σήκωσε το παιδί για να δείξει στους αστυνομικούς ότι υπήρχε βρέφος μέσα στο αυτοκίνητο.

Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται ότι ο αστυνομικός Χάντερ Φόστερ πυροβόλησε μέσα στο όχημα, σκοτώνοντας το παιδί και τραυματίζοντας τη φίλη της μητέρας του, Λατόγια Φέρελ.

Η εισαγγελία έκρινε δικαιολογημένους τους πυροβολισμούς

Το γραφείο της γενικής εισαγγελέως του Μισισιπή, Λιν Φιτς, ανακοίνωσε ότι ο πυροβολισμός ήταν «δικαιολογημένος».

Το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή, που διερεύνησε την υπόθεση, υποστήριξε ότι η οδηγός κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και παραλίγο να χτυπήσει έναν από αυτούς.

Ωστόσο, ο δικηγόρος για τα πολιτικά δικαιώματα Μπεν Κραμπ, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια, έδωσε στη δημοσιότητα τα ευρήματα ανεξάρτητης νεκροψίας. Σύμφωνα με αυτά, η Βελεσίγια Γουάιλι πυροβολήθηκε από το πλάι του αυτοκινήτου και όχι από μπροστά, στοιχείο που διαφοροποιείται από την εκδοχή που έχει παρουσιαστεί για το περιστατικό.

Πηγή Βίντεο: X – Amy Leigh