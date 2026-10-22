Hermès: Υποχωρούν οι τιμές μεταπώλησης των Birkin

Ο Λονδρέζος Cai Baochun αποκόμιζε στο παρελθόν μεγάλα κέρδη μεταπωλώντας τις περίφημες τσάντες Birkin της Hermès σε τιμές υπερδιπλάσιες από τη λιανική τους, η οποία ανέρχεται στις 10.000 δολάρια.

Ωστόσο, πλέον, έχει σταματήσει να αγοράζει και να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες, καθώς οι τιμές στη δευτερογενή αγορά υποχωρούν.

«Δεν θέλω να χάσω χρήματα», δήλωσε ο Cai, ο οποίος ξεκίνησε να πουλά τις τσάντες το 2020, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η Vestiaire Collective, αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επωφελούμενος από την έκρηξη των δαπανών για είδη πολυτελείας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η αξία μεταπώλησης των αχρησιμοποίητων Birkin που πωλούνται διαδικτυακά ως μεταχειρισμένες έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 6.000 δολάρια, σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο του 2022, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η πτώση αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στην αγορά ενός από τα πιο αποκλειστικά προϊόντα πολυτελείας, του οποίου η ελκυστικότητα και η εμπορική επιτυχία βασίστηκαν στη σπανιότητά του.

Η αυξανόμενη προσφορά τσαντών Birkin στη δευτερογενή αγορά πιέζει προς τα κάτω τα περιθώρια υπεραξίας κατά τη μεταπώληση, σύμφωνα με μεταπωλητές, συμβούλους του κλάδου και αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για μια στρατηγική που συνέβαλε στην ανάδειξη της Hermès σε μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες πολυτελών ειδών στον κόσμο.

Η τσάντα, που πήρε το όνομά της από την εκλιπούσα ηθοποιό Jane Birkin, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις επιδόσεις της Hermès. Από το 2015 έως το 2025, οι ετήσιες πωλήσεις του ομίλου τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 16 δισ. ευρώ ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτοξεύθηκε. Πέρυσι, η Hermès κατέγραψε λειτουργικό περιθώριο κέρδους 41%, υψηλότερο από εκείνο ανταγωνιστών όπως η Chanel, η Gucci του ομίλου Kering και ο τομέας δερμάτινων ειδών και μόδας της LVMH, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Louis Vuitton και Dior.

Όλα αυτά στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην αύρα αποκλειστικότητας που περιβάλλει το προϊόν. Δύο από τους μεταπωλητές εκτίμησαν ότι οι πελάτες συνήθως πρέπει να έχουν ξοδέψει 10.000 έως 20.000 δολάρια προτού τους προσφερθεί η δυνατότητα αγοράς μιας Birkin ή μιας Kelly, της άλλης δημοφιλούς τσάντας του οίκου. Όμως, οι τιμές μεταπώλησης έχουν υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο, καθώς διατίθενται περισσότερες τσάντες στην αγορά, ενώ πέντε μεταπωλητές ανέφεραν εξασθένηση της ζήτησης.

Η Antoinette Hunter, ιδρύτρια της εταιρείας μεταπώλησης πολυτελών τσαντών Lilac Blue, η οποία δραστηριοποιείται από το 2007, δήλωσε ότι όταν έλαβε το πρώτο αίτημα για μια Birkin, ελάχιστοι γνώριζαν την τσάντα. Τελικά, κατάφερε να προμηθευτεί μία από μέλος της ιαπωνικής βασιλικής οικογένειας.

Σήμερα, η απόκτηση μιας Birkin δεν αποτελεί πλέον ιδιαίτερη πρόκληση, σύμφωνα με τη Hunter. Ωστόσο, είναι δυσκολότερο να αποκομίσει κανείς κέρδος από τη μεταπώλησή της.

«Αν η Hermès συνεχίσει να αυξάνει τις τιμές της και οι τιμές στη δευτερογενή αγορά συνεχίσουν να υποχωρούν, αυτό το περιθώριο κέρδους θα συμπιεστεί και ίσως η αγορά να γίνει λιγότερο ελκυστική», δήλωσε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αναλυτές της UBS υποβάθμισαν τη σύσταση για τη μετοχή της Hermès σε «πώληση», εκτιμώντας ότι η αυξανόμενη προσφορά Birkin και Kelly στη δευτερογενή αγορά θα μπορούσε να αποδυναμώσει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στη σπανιότητα.

«Πιστεύουμε ότι η φύση της επιχείρησης αλλάζει», ανέφεραν σε σημείωμά τους, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των τσαντών αυτών που διατίθενται προς πώληση παγκοσμίως είναι πλέον έξι έως επτά φορές μεγαλύτερος απ’ ότι πριν από την πανδημία.

Πηγή: Reuters