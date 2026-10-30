Ιταλία: Πορείες και διαδηλώσεις σε όλες τις μεγαλύτερες πόλεις

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ανακατεύθυνση των κονδυλίων που προορίζονται για εξοπλιστικά προγράμματα προς την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, κυρίως στους τομείς της παιδείας και της δημόσιας υγείας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι, ενώ το αυτόνομο συνδικάτο USB έχει προκηρύξει πανιταλική απεργία. Την αυξημένη ετοιμότητα των αστυνομικών αρχών επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς δεν αποκλείονται περιστατικά έντασης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αποφάσισε την επίταξη των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία τους. Από την πλευρά του, το συνδικάτο USB ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αναστείλει την απεργιακή κινητοποίηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εργαζόμενοι που δεν συμμορφωθούν με την υπουργική απόφαση κινδυνεύουν με ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις.

Συγκεντρώσεις σε Μιλάνο και Παλέρμο

Στο Μιλάνο, όπου στις 17 και 18 Οκτωβρίου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια και βανδαλισμοί, η προγραμματισμένη πορεία μαθητών και φοιτητών αναμένεται να ενωθεί περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, με την κινητοποίηση των εργαζομένων.

Στο Παλέρμο της Σικελίας, οι διαδηλωτές προβάλλουν το σύνθημα «Κάτω τα όπλα, πάνω οι μισθοί, μπλοκάρουμε τα πάντα», αποτυπώνοντας το βασικό πλαίσιο των διεκδικήσεών τους.