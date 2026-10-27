Ισραήλ: Προβάδισμα στην αντιπολίτευση, χωρίς αυτοδυναμία

Πρώτο βήμα προς την πολιτική αλλαγή δείχνουν τα exit polls στο Ισραήλ, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν το τοπίο για την επόμενη κυβέρνηση. Το μπλοκ της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ, προηγείται στις εκτιμήσεις μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Σύμφωνα με τις προβολές που μετέδωσαν τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, το «μπλοκ της αλλαγής» αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 52 έδρες στην Κνεσέτ, η οποία διαθέτει συνολικά 120 έδρες.

Από την άλλη πλευρά, ο συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προβλέπεται να εξασφαλίσει 50 έδρες. Οι αριθμοί αυτοί, εφόσον επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα, δεν δίνουν σε κανένα από τα δύο στρατόπεδα την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Στο επίκεντρο και τα αραβικά κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις των αραβικών κομμάτων, τα οποία εμφανίζονται ενισχυμένα στις πρώτες εκτιμήσεις.

Η τελική κατανομή των εδρών αναμένεται να καθορίσει τις δυνατότητες συνεργασιών και τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Παρά το προβάδισμα της αντιπολίτευσης, η κοινοβουλευτική αριθμητική αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα στο Ισραήλ.

Τα exit polls αποτελούν αρχικές εκτιμήσεις και όχι οριστικά αποτελέσματα. Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.