Ισπανία: Ο υπουργός Μεταφορών αρνείται να παραιτηθεί μετά το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, αρνήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται, μετά και το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώνεται φέτος κατά τη διάρκεια της θητείας του, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αναγνώριση των θυμάτων.

Η στάση του υπουργού προκάλεσε την καθολική καταδίκη των πολιτικών κομμάτων, καθώς επέλεξε να επιρρίψει την ευθύνη για την τραγωδία της Τετάρτης σε λάθη των χειριστών του κέντρου ελέγχου και σε παραβίαση των σχετικών πρωτοκόλλων. Η κίνηση αυτή, αντί της ανάληψης πολιτικής ευθύνης, οδήγησε και τα συνδικάτα των σιδηροδρομικών να απαιτήσουν την άμεση αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Το νέο αυτό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ούρντα της κεντρικής Ισπανίας και έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους. Έρχεται να προστεθεί σε μια παλαιότερη τραγωδία τον περασμένο Ιανουάριο, όταν στην ίδια ακριβώς γραμμή και από τις ίδιες σιδηροδρομικές εταιρείες είχαν χάσει τη ζωή τους άλλοι 46 άνθρωποι.

Αυτό προκάλεσε εκ νέου διάλογο για την ασφάλεια και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, του πιο εκτεταμένου στην Ευρώπη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για εκλογές που ο αριστερός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες έχει προκηρύξει για τις 29 Νοεμβρίου.

«Το καθήκον μου τώρα δεν είναι να επικεντρωθώ στη συζήτηση για το αν θα παραμείνω στο αξίωμα, αλλά στην επίλυση του προβλήματος, στον ακριβή προσδιορισμό του τι συνέβη και στην παροχή σαφών εξηγήσεων», δήλωσε σήμερα ο Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου.

Το τρένο το οποίο έπεσε πάνω σε ένα άλλο, ακινητοποιημένο ταξίδευε με ταχύτητα μεταξύ 160 και 200 ​​χλμ/ώρα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη από την Ανεξάρτητη Αρχή Τεχνικής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων (AITAT).