ΗΠΑ: 3 νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Όρεγκον

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν σε αγροτική περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο ΜακΜίνβιλ, στο Όρεγκον των ΗΠΑ, χθες το απόγευμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:15 τοπική ώρα, νοτιοδυτικά του Πόρτλαντ. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιαμχίλ, τα δύο ελικόπτερα έπεσαν σε αγροτική έκταση, κοντά σε αυτοκινητόδρομο. Και οι τρεις επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Τα θύματα είναι η 22χρονη Μάντι Άσμπο, εκπαιδεύτρια πτήσεων από το Τέξας, ένας εκπαιδευόμενος πιλότος από τη Βρετανία, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, καθώς και ο 38χρονος Τάιλερ Στέρντεβαντ από το Όρεγκον.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με ασθενοφόρα. Οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο 233 και σε γειτονικούς δρόμους, ώστε να μπορέσουν τα συνεργεία να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εργασίες.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Την έρευνα έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), σε συνεργασία με την FAA. Οι ερευνητές εξετάζουν τις συνθήκες της πτήσης και πώς τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στην ίδια πορεία, με αποτέλεσμα τη μοιραία σύγκρουση.

Πηγή Φωτογραφίας: X – Nova Intel