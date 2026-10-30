ΗΠΑ: Ο σκύλος που ούρησε και η ψηφοφορία των επιβατών

Ένα ασυνήθιστο δίλημμα έβαλε στους επιβάτες πτήσης της Νέας Υόρκης ο πιλότος αεροσκάφους στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια.

Τους ζήτησε να ψηφίσουν αν προτιμούσαν να καθυστερήσει η αναχώρηση, ώστε να καθαριστεί η καμπίνα, ή να ταξιδέψουν κανονικά, παρά τη μυρωδιά από ούρα σκύλου που είχε μείνει στο αεροπλάνο από προηγούμενη πτήση.

Το περιστατικό προκλήθηκε όταν ένας σκύλος ούρησε μέσα στην καμπίνα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πτήσης του αεροσκάφους. Ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και αντί να ανακοινώσει ο ίδιος την απόφαση για τον καθαρισμό, τους έδωσε τη δυνατότητα να επιλέξουν σηκώνοντας το χέρι τους.

Το απρόσμενο περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τηλεοπτική παρουσιάστρια Τζένιφερ Κόφι. Η ανάρτησή της συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η ψηφοφορία μέσα στο αεροπλάνο

«Να φύγουμε στην ώρα μας ή να καθαρίσουμε;». Με αυτό το δίλημμα βρέθηκαν αντιμέτωποι οι επιβάτες, σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Κόφι στην ανάρτησή της.

Όπως ανέφερε, ο πιλότος τούς εξήγησε ότι μπορούσε είτε να ζητήσει τον καθαρισμό του αεροσκάφους είτε να αναχωρήσει στην προγραμματισμένη ώρα, με την καμπίνα να εξακολουθεί να μυρίζει ούρα σκύλου.

Μάλιστα, ζήτησε από όσους προτιμούσαν να ανεχτούν τη δυσάρεστη οσμή, προκειμένου να επιστρέψουν εγκαίρως στα σπίτια τους, να σηκώσουν τα χέρια τους. Στο βίντεο φαίνονται επιβάτες να συμμετέχουν στην άτυπη ψηφοφορία.

Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό ποια επιλογή συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, ούτε αν το αεροσκάφος αναχώρησε τελικά στην ώρα του. Το βίντεο ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια προβολές, με τους χρήστες να διαφωνούν για το αν έπρεπε να προηγηθεί ο καθαρισμός ή να αποφευχθεί η καθυστέρηση.

Πηγή Βίντεο: TikTok – Jen Coffey