Ινδία: Έπεσε ελικόπτερο- Έξι νεκροί

Επιχείρηση αναζήτησης επιζώντων πραγματοποιήθηκε μετά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε προσκυνητές, στη βόρεια ινδική πολιτεία Ουταραχάντ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο πρωθυπουργός του Ουταραχάντ, Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε ένα χωριό, σε μικρή απόσταση από το Τζοσιμάτ, στην περιφέρεια Τσαμόλι. Οι Ομάδες διάσωσης μετέβησαν στην ορεινή περιοχή, όμως φαίνεται πως δυστυχώς και οι έξι επιβαίνοντες έχασαν την ζωή τους.

Η πορεία του ελικοπτέρου

Το ελικόπτερο φέρεται να απογειώθηκε από τον ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος Μπαντρινάθ σήμερα νωρίς το απόγεθυμα, προτού χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ωστόσο, το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω αναφορών για έντονες βροχοπτώσεις και περιορισμένη ορατότητα στην περιοχή.