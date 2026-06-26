Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης

Τουλάχιστον 235 νεκροί και 4,450 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σεισμών στη Βενεζουέλα – Η χώρα δεν διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές και προσωπικό για να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

Οι έρευνες συνεχίζονταν χθες Πέμπτη με ξέφερνους ρυθμούς στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διάσωσης παγιδευμένων, την επομένη του διπλού, εξαιρετικά ισχυρού σεισμού που άφησε πίσω τουλάχιστον 235 νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

«Δυστυχώς, υποδεχτήκαμε 235 ασθενείς που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφιξή τους στις δομές υγείας μας», είπε ο υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των τραυματιών. Οι αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 1.520 ανθρώπους.

Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα είναι η πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία–που έκλεισε λόγω των ζημιών που υπέστη–κι η παραθαλάσσια πόλη Κάτια λα Μαρ, όπου κατέρρευσαν πολλά κτίρια.

Η διεθνής βοήθεια αρχίζει να οργανώνεται. Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν «μεγάλη», «ταχεία» και «αποτελεσματική» βοήθεια, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι στέλνει σωστικά συνεργεία και αποδεσμεύει ποσό 150 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια μέσω «εταίρων» των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η Βραζιλία, δυο υπήκοοι της οποίας έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό, σύμφωνα με την Μπραζίλια, ανακοίνωσε επίσης πως στέλνει βοήθεια στη γειτονική χώρα. Όπως και η Κίνα, η Ινδία, χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής–ακόμη και το Ιράν, παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας, παρότι έχει υποστεί το ίδιο πελώρια καταστροφή εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Καθώς το διεθνές αεροδρόμιο στη Μαϊκετία έκλεισε εξαιτίας των «σοβαρών ζημιών σε υποδομές του», όπως ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες προχθές, το Καράκας θα βασιστεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα, στη μητροπολιτική ζώνη, για να γίνουν παραδόσεις διεθνούς βοήθειας.