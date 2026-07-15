Ιράν: Νεκροί τουλάχιστον 30 άμαχοι πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζερανί, τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους, από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν.

Ωστόσο, μέσα από άλλη ανακοίνωση στο «Χ», ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, δήλωσε, ότι, τραυματίστηκαν, περισσότεροι από 260 άνθρωποι, από την έναρξη του τελευταίου κύματος επιθέσεων, πριν από περίπου μια εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, οι 222 εξ αυτών, έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.