ΗΠΑ: Ο Σον Πεν θα σκηνοθετήσει ταινία για την επίθεση στο Καπιτώλιο

Ο βραβευμένος τρεις φορές με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν φέρεται να ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει ταινία από την οπτική γωνία αστυνομικού που βρέθηκε αντιμέτωπος με την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου εχθες.

Ο Σον Πεν θα αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου και τη σκηνοθεσία και θεωρείται πιθανό τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον ενσαρκώσει ο Μπράντλι Κούπερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξειδικευμένου ιστότοπου Deadline, που επισημαίνει πως δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ως προς αυτό ακόμη.

Τα γυρίσματα προβλέπεται να αρχίσουν στα μέσα του 2027, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ