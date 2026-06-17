Ο Πρόεδρος της Ν. Κορέας ζήτησε από τον Ντ. Τραμπ να τον βοηθήσει για επίτευξη ειρήνης με τη Β. Κορέα

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, να βοηθήσει, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη με τη Βόρεια Κορέα, «όπως επέλυσε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας τους στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ, ρώτησε τον Λι Τζε Μιούνγκ, για τη σχέση της Νότιας με τη Βόρεια Κορέα, με τον δεύτερο, να ζητάει από τον Τραμπ, «να αναλάβει την πρωτοβουλία για μια ειρηνική επίλυση του βορειοκορεατικού ζητήματος, όπως επέλυσε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Απαντώντας ο Αμερικανός Πρόεδρος, «εξέφρασε τη δέσμευσή του να εργαστεί υπέρ μιας επίλυσης του Βορειοκορεατικού ζητήματος».

Από τη πλευρά της η Πιονγκγιάνγκ, χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα τον «πιο εχθρικό» εχθρό της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «ανελέητα» σε οποιαδήποτε προφανή πρόκληση.

Η Βόρεια Κορέα έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το πυρηνικό της καθεστώς είναι «μη αναστρέψιμο» μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής του 2019, ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, λόγω διαφορών όσον αφορά την αποπυρηνικοποίηση της χώρας και την άρση των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί.

Ο Κιμ έχει έκτοτε εξασφαλίσει κρίσιμης σημασίας υποστήριξη από τη Μόσχα, με την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις, στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.