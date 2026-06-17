Εβιάν-G7: Οι επτά ηγέτες δεσμεύονται ως προς την ακλόνητη υποστήριξη της Ουκρανίας

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που κατέληξαν οι ηγέτες των χωρών της G7, δηλώνουν την «ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», παρά τις αρχικές ανησυχίες για τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την θέση της Ουάσιγκτον στις χθεσινές συνομιλίες.

Στην χθεσινοβραδινή ανακοίνωση, οι ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών, επαινούν το σθένος και την πρόοδο που καταγράφει η Ουκρανία στο μέτωπο τους τελευταίους μήνες και τονίζουν ότι τώρα έχει διαμορφωθεί μία νέα δυναμική.

Συμφώνησαν στην αύξηση του εφοδιασμού της Ουκρανίας, με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, και με περισσότερα οπλικά συστήματα αναχαίτησης, καθώς και μέσα μακρού βεληνεκούς.

Ωστόσο, αναφέρουν την πρόθεσή τους για επέκταση αδειών προς το Κίεβο, προκειμένου να επιτρέψουν την αύξηση παραγωγής όπλων στην Ουκρανία.

«Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την πίεση επί της ρωσικής πολεμικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχύσουμε τις κυρώσεις μας, μεταξύ άλλων και στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Σήμερα, οι ηγέτες της G7 θα συζητήσουν τα θέματα των κρίσιμων ορυκτών και των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων.

Η Γαλλία πιέζει τους εταίρους της να εκδώσουν ανακοινωθέν για τα κρίσιμα ορυκτά στο οποίο θα περιλαμβάνονται μέτρα για την μείωση της εξάρτησης της Δύσης από την Κίνα και για τη θωράκιση των επενδυτών από τα αντίμετρα και το dumping, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Για το θέμα των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις ανισότητες του διεθνούς εμπορίου και τον «αρπακτικό ανταγωνισμό» κυρίως της Κίνας.

«Η Κίνα παράγει υπερβολικά πολύ, οι ΗΠΑ καταναλώνουν υπερβολικά πολύ και οι Ευρωπαίοι επενδύουν υπερβολικά λίγο», είναι ο τρόπος με τον οποίο η γαλλική πλευρά συνοψίζει το σημερινό καθεστώς των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων.