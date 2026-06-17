Ο ΔOE αναθεωρεί ξανά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026

Νέα προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεών του για τη διεθνή ζήτηση πετρελαίου το 2026, πραγματοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα.

Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ασκεί έντονες πιέσεις στην αγορά ενέργειας, επηρεάζοντας, τόσο την κατανάλωση , όσο και τα διαθέσιμα αποθέματα πετρελαίου.

Ο ΔΟΕ εκτιμά πλέον, ότι η παγκόσμια ζήτηση θα υποχωρήσει κατά 1,1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως μέσα στο 2026, μια μείωση σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή του. Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, ο οργανισμός θεωρούσε πιθανή την επιστροφή της αγοράς σε πιο ομαλές συνθήκες ήδη από τον Ιούνιο.

Τα πρώτα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του έτους καταγράφουν πτώση σχεδόν 5% στις παραδόσεις πετρελαίου σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των καυσίμων και στα προβλήματα που εξακολουθούν να παρατηρούνται στον εφοδιασμό. Όπως σημειώνει ο οργανισμός, πρόκειται για την πρώτη τριμηνιαία κάμψη των παραδόσεων από το 2020.

Παράλληλα, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου συνεχίζουν να συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς, παρά τη μείωση της ζήτησης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πτώση στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπου τα αποθέματα έχουν περιοριστεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών. Συνολικά, τον Απρίλιο και τον Μάιο τα καταγεγραμμένα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά περισσότερα από 220 εκατομμύρια βαρέλια.

Θετική εξέλιξη θεωρείται η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, η συμφωνία αυτή δημιουργεί προοπτικές επανεκκίνησης των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά πολιτικά και επιχειρησιακά εμπόδια, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις προοπτικές της αγοράς. Για τον λόγο αυτό, δεν αναμένεται ουσιαστική ανάκαμψη ούτε στη ζήτηση ούτε στην προσφορά πετρελαίου πριν από το 2027.

Για το επόμενο έτος, ο ΔΟΕ προβλέπει ήπια αύξηση της ζήτησης κατά περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η προσφορά αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, κατά περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά και να επιτρέψει τη σταδιακή αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.