«Δίκη Μαραντόνα»: Χειραγώγηση του Μαραντόνα αποκάλυψε φροντιστής του «Ντιεγκίτο

Ένας φροντιστής που βρισκόταν δίπλα στον Ντιέγκο Μαραντόνα έως και λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, κατέθεσε ότι, το ιατρικό περιβάλλον του θρυλικού Αργεντινού ποδοσφαιριστή, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο σπίτι, επηρέαζε και έλεγχε τις επικοινωνίες του, καθορίζοντας με ποιους μπορούσε να έρχεται σε επαφή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης που διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο για τις συνθήκες θανάτου του Μαραντόνα το 2020, ο Κάρλος Κοτάρο, δήλωσε, πως υπήρξε μάρτυρας «χειραγώγησης μέσω τηλεφώνου».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο προσωπικός γραμματέας του ποδοσφαιριστή, Μαξιμιλιάνο Πομάργκο, είχε τον τελευταίο λόγο ακόμη και για το αν οι κόρες του μπορούσαν να τον επισκεφθούν.

Ο Κοτάρο ανέφερε ότι τα τηλέφωνα του Μαραντόνα χτυπούσαν συχνά χωρίς να απαντώνται, υποδεικνύοντας ως υπεύθυνους τον Πομάργκο και τους συνεργάτες του. Παρότι ο γραμματέας δεν συγκαταλέγεται στους κατηγορούμενους, στο εδώλιο βρίσκονται επτά επαγγελματίες υγείας —μεταξύ των οποίων γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές— οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο, καθώς φέρονται να γνώριζαν ότι οι παραλείψεις τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο του ασθενούς.

Όπως κατέθεσαν και άλλοι μάρτυρες, η κατοικία όπου νοσηλευόταν ο Μαραντόνα δεν διέθετε τον αναγκαίο ιατρικό εξοπλισμό για ασφαλή κατ’ οίκον φροντίδα.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα. Βρισκόταν μόνος στο δωμάτιό του, σε κατοικία που είχε μισθώσει στο Τίγκρε για την περίοδο της ανάρρωσής του. Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις ανέφεραν ότι υπέστη πολύωρη αγωνία πριν καταλήξει.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης τρεις ακόμη κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο γενικός ιατρός Πέδρο Ντι Σπάνια. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρότι είχε επισκεφθεί δύο φορές την κατοικία στο Τίγκρε, έλαβε εντολή από τον συντονιστή της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης —ο οποίος επίσης κατηγορείται— να μην επιστρέψει για να συνεχίσει τη φροντίδα του ασθενούς.