LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Ιαπωνία: Έκαναν αγώνα…ύπνου

14.000 δολάρια σε όποιον ρίξει τον καλύτερο υπνάκο
ΔΙΕΘΝΗ
06/10/2026 17:48
Ιαπωνία: Έκαναν αγώνα…ύπνου
Οι "ανταγωνιστές ύπνου" κοιμούνται στον διαγωνισμό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @AFP-X

Οι Ιάπωνες θεωρούνται από τους πιο σκληρά εργαζόμενους λαούς που στερούνται ύπνο.

Έτσι για να ξεκουραστούν καλύτερα διαγωνίζονται για να δουν ποιος θα ρίξει τον καλύτερο ύπνο.

Οι «ανταγωνιστές ύπνου» όπως ονομάζονται συμμετείχαν σε διαγωνισμό στο Τόκιο για να πετύχουν την καλύτερη βαθμολογία ύπνου.

Οι διαγωνιζόμενοι φορούν αισθητήρες στο κεφάλι τους και ξαπλώνουν σε άνετα στρώματα για έναν υπνάκο 90 λεπτών, έχοντας αγκαλιά το αγαπημένο τους λούτρινο. Ο νικητής επιλέχθηκε με βάση το πόσο γρήγορα και βαθιά κοιμήθηκε, με την πρώτη θέση να κερδίζει ως έπαθλο το χρηματικό ποσό των 14.000 δολαρίων.

Πηγή: AFP

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης