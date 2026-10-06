Ιαπωνία: Έκαναν αγώνα…ύπνου

Οι Ιάπωνες θεωρούνται από τους πιο σκληρά εργαζόμενους λαούς που στερούνται ύπνο.

Έτσι για να ξεκουραστούν καλύτερα διαγωνίζονται για να δουν ποιος θα ρίξει τον καλύτερο ύπνο.

Οι «ανταγωνιστές ύπνου» όπως ονομάζονται συμμετείχαν σε διαγωνισμό στο Τόκιο για να πετύχουν την καλύτερη βαθμολογία ύπνου.

Οι διαγωνιζόμενοι φορούν αισθητήρες στο κεφάλι τους και ξαπλώνουν σε άνετα στρώματα για έναν υπνάκο 90 λεπτών, έχοντας αγκαλιά το αγαπημένο τους λούτρινο. Ο νικητής επιλέχθηκε με βάση το πόσο γρήγορα και βαθιά κοιμήθηκε, με την πρώτη θέση να κερδίζει ως έπαθλο το χρηματικό ποσό των 14.000 δολαρίων.

Πηγή: AFP