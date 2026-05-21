Η Βαρσοβία κινείται να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Πολωνία «εξαιτίας της συμπεριφοράς του» μετά το βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ που τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

«Ο υπουργός (Ράντοσλαβ) Σικόρσκι αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών να κινηθεί για την απαγόρευση στον υπουργό Μπεν Γκβιρ η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας (της Πολωνίας) λόγω της συμπεριφοράς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ σε ΜΜΕ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία απαιτώντας απ’ αυτόν να ζητήσει «συγγνώμη» μετά τη σύλληψη των μελών του «στολίσκου για τη Γάζα» και τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ.

Μεταξύ των συλληφθέντων μελών του στολίσκου ήταν δύο Πολωνοί υπήκοοι.

Ο εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι δύο Πολωνοί, μαζί με άτομα άλλων εθνικοτήτων, μόλις αφέθηκαν ελεύθεροι από ισραηλινή φυλακή.

«Με χαρά σας ενημερώνω ότι σήμερα οι συμπολίτες μας, και όχι μόνο οι δικοί μας, θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ. Αυτά είναι πολύ καλά νέα», είπε. «Έχουν ήδη εγκαταλείψει τη φυλακή όπου κρατούνταν. Βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο» για να πάρουν την πτήση τους για την Κωνσταντινούπολη, επίσης σήμερα.

