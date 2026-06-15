Ο πρόεδρος του Λιβάνου ελπίζει ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν “θα δώσει οριστικό τέλος” στον πόλεμο με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εξέφρασε την προσδοκία ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων με το Ισραήλ και να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας περιόδου σταθερότητας στη χώρα του.

Σε δήλωσή του, τόνισε ότι ο λαός του Λιβάνου ελπίζει οι όποιες συμφωνίες να εφαρμοστούν στην πράξη, ώστε να σταματήσει οριστικά ο κύκλος της βίας και να ανοίξει ο δρόμος για ειρήνη, ασφάλεια, οικονομική ανάκαμψη και ανοικοδόμηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Λίβανος δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τη συμφωνία, η οποία φέρεται να προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν την πλήρη υλοποίηση της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με έμφαση στην άμεση παύση των συγκρούσεων και στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Επίσης, υπογράμμισαν τη σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου μετά το σχετικό μνημόνιο κατανόησης.