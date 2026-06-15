Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 βαθμών στο νότιο τμήμα της χώρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών καταγράφηκε σήμερα στη νήσο Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (PHIVOLCS).

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), από την πλευρά του, εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,2 βαθμούς. Η δόνηση είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μιντανάο και εστιακό βάθος 112 χιλιομέτρων. Οι αρχές δεν εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας Ανατολικού Νταβάο.

Ο επικεφαλής της PHIVOLCS, Τερεσίτο Μπακολκόλ, ανέφερε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM ότι ο σημερινός σεισμός δεν σχετίζεται με την ισχυρή δόνηση των 7,8 βαθμών που έπληξε το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου, καθώς τα δύο επίκεντρα απέχουν περισσότερο από 250 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων από τον σεισμό της προηγούμενης εβδομάδας ανήλθε στους 65 νεκρούς, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται 36 άτομα.