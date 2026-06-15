Ζελένσκι: «Έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού» το πλήγμα στη Λαύρα του Κιέβου

Σκληρή καταδίκη για το ρωσικό πλήγμα στο ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα της Λαύρας του Κιέβου απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς το ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ένα μνημείο με ιστορία που ξεκινά από τον 11ο αιώνα. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία και να ενισχύσουν περαιτέρω την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση της Γαλλίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε την επίθεση απαράδεκτη, υπογραμμίζοντας ότι το μνημείο της Λαύρας, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έχει για τη Γαλλία ανάλογη σημασία με τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων ή τη βασιλική του Σεν Ντενί.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, χρησιμοποιώντας 70 πυραύλους και 611 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν 50 πυραύλους και 582 drones.

Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ενώ εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες προκλήθηκαν και σημαντικές ζημιές σε ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας.